İşsizlik Sigortasındaki para 1 ayda 10,2 milyar TL arttı

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"ni yayımlandı. Bir ayda toplam para 10,2 lira artış gösterdi.

Bültende yer alan verilere göre, Nisan sonu itibarıyla 233 milyar 552,1 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Mayıs ayı sonunda 243 milyar 714,3 milyon TL seviyesine çıktı.

İŞKUR bültenindeki bilgiye göre, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 238 milyar 481 milyon 318 bin TL oldu.

RAKAMLARLA FON VARLIĞI

Fon varlığında toplanan paranın yüzde 68,88'i tahvilde, yüzde 31,45'i mevduatta ve yüzde 0,67'si Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU ÖDEMELERİ

Mart 2002 tarihinden bugüne kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 729 bin 123 kişi başvuru yaptı.10 milyon 731 bin 260 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 81,9 milyar TL ödeme yapıldı.İşsizlik Fonu, kurulduğu günden bu yana, işverenlere işçilerden daha fazla para ödendiği iddiasıyla hep eleştiri noktası oldu.