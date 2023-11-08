İstanbul Aile Hekimleri Derneği açıkladı: Uyuz vakasının olmadığı gün yok

İstanbul Aile Hekimleri Derneği’nden yapılan açıklamada, “İstanbul için uyuz vakası görmediğimiz gün yok” denilerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul Aile Hekimleri Derneği açıkladı: Uyuz vakasının olmadığı gün yok

Uyuz vakalarının artması korkuttu. İstanbul Aile Hekimleri Derneği’nden yapılan açıklamada dikkat çeken uyarılarda bulunuldu.

“İLAÇ YAKLAŞIK 1000 TL VE SGK KARŞILAMIYOR”

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç, NTV’ye şunları açıkladı:

“İstanbul için uyuz vakası görmediğimiz gün yok. Üstelik hastalık artık dirençli, hastalar uzun süre iyileşemiyor. Etkili olan ivermektin etken maddeli ilaç ise yaklaşık 1000 TL ve SGK karşılamıyor. Bebeklerde tedavi daha sıkıntı oluyor.”

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Tıp dilinde skabies olarak tanımlanan uyuz hastalığı, uyuz böceği olarak bilinen sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığıdır. 0,3 ile 0,5 mm. boyutunda, gözle görülmesi pek mümkün olmayan akarın neden olduğu uyuz hastalığı, akarın cilde girmesi ile oluşur. Cildin üst katmanlarında tüneller açarak ilerleyen akar, yaklaşık 4 ile 8 hafta kadar yaşar. Ancak bu süre boyunca açtığı tünellere yumurta ve dışkı bırakır.

UYUZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Geceleri artan şiddetli kaşıntı,

-Cilt yüzeyinde özellikle parmak aralarında akarın yol açtığı beyaz ya da gri renkli 1-10 mm uzunluğunda çizgiler,

-Sıcak banyo ile artış gösteren kaşıntı,

-Akarın neden olduğu tünellerin üst kısmında kir birikimi, siyah nokta benzeri oluşumlar,

-Cilt yüzeyinde inci tanesine benzeyen, içi sıvı dolu lezyonlar,

-Yaygın şekilde kızarıklık, döküntü ve yara varlığı.

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