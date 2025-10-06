İstanbul Altın Rafinerisi'ne dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye bağlı şirketlere gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada bulunuyordu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç tarafından yapılıyordu.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR), 1996 yılında İstanbul'da kurulan, değerli metallerin (altın, gümüş, platin, paladyum) rafine edilmesi, işlenmesi ve standartlara uygun külçe ve ürünler üretilmesi konusunda faaliyet gösteren köklü bir şirkettir.

Türkiye'nin ilk özel altın rafinerisi olarak biliniyor.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler ise şu şekilde;

GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.