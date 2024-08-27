İstanbul Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk bakın nasıl kurtarıldı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Karaburun Sahili’nde yaşanan bir olay, büyük bir faciadan dönülmesine vesile oldu.

Denize giren bir çocuk, dev dalgaların arasında kalarak boğulma tehlikesi atlattı. O sırada sahilde bulunan cankurtaranlar, durumu fark ederek hızlı bir şekilde müdahale etti.

Jetski ile çocuğa ulaşan cankurtaranlar, büyük bir ustalıkla onu güvenli bir şekilde sahile taşıdı.

Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi ve olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Karaburun Sahili'nde yaşanan bu olay, denizlerdeki tehlikelerin ne kadar öngörülemez olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Dev dalgalara rağmen denize giren çocuk, kısa süre içinde dalgaların şiddetiyle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Sahildeki cankurtaranların hızlı müdahalesi, olayın trajik bir şekilde sonuçlanmasını engelledi.

Jetski yardımıyla gerçekleştirilen kurtarma operasyonu, sahilde bulunan diğer tatilciler tarafından anbean izlenirken, çocuğun sağ salim kurtarılması büyük bir rahatlama oluşturdu.

Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bu olay, denizde alınması gereken güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgularken, cankurtaranların eğitimli ve dikkatli olmasının hayat kurtarıcı olabileceğini gösterdi.