İstanbul Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk bakın nasıl kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk bakın nasıl kurtarıldı

Arnavutköy'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk jetski ile kurtarıldığı bildirildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Karaburun Sahili’nde yaşanan bir olay, büyük bir faciadan dönülmesine vesile oldu.

Denize giren bir çocuk, dev dalgaların arasında kalarak boğulma tehlikesi atlattı. O sırada sahilde bulunan cankurtaranlar, durumu fark ederek hızlı bir şekilde müdahale etti.

Jetski ile çocuğa ulaşan cankurtaranlar, büyük bir ustalıkla onu güvenli bir şekilde sahile taşıdı.

Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi ve olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

s017rsrnmkaayrgmmfjo9g.webp

Karaburun Sahili'nde yaşanan bu olay, denizlerdeki tehlikelerin ne kadar öngörülemez olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Dev dalgalara rağmen denize giren çocuk, kısa süre içinde dalgaların şiddetiyle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Sahildeki cankurtaranların hızlı müdahalesi, olayın trajik bir şekilde sonuçlanmasını engelledi.

Jetski yardımıyla gerçekleştirilen kurtarma operasyonu, sahilde bulunan diğer tatilciler tarafından anbean izlenirken, çocuğun sağ salim kurtarılması büyük bir rahatlama oluşturdu.

Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bu olay, denizde alınması gereken güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgularken, cankurtaranların eğitimli ve dikkatli olmasının hayat kurtarıcı olabileceğini gösterdi.

iivclct2xusx1gyc6yysda.webp

qmja668fbk6kieynyhwdgg.webp

ft-wmwmsyeusb4akib06tq.webp

İlgili Haberler
Arnavutköy’de gündüz vakti hırsızlık: Yeni evli çiftin150 bin liralık altın çalındı
Arnavutköy’de gündüz vakti hırsızlık: Yeni evli çiftin150 bin liralık altın çalındı
İstanbul Arnavutköy'deki yangın 5 saatte söndürüldü
İstanbul Arnavutköy'de yangın
Son Haberler
Merkez Bankası Başkanı kovboy çıktı. Sosyal medyada gündem olunca hemen silindi Ekonomi
Merkez Bankası Başkanı kovboy çıktı. Sosyal medyada gündem olunca hemen silindi
Bülent Uygun'a TFF'den giden talimatı açıkladı Spor
Bülent Uygun'a TFF'den giden talimatı açıkladı
Sevil Üstekin kimdir? Magazin
Sevil Üstekin kimdir?
Nasıra iyi gelen doğal yöntemler neler? Sağlık
Nasıra iyi gelen doğal yöntemler neler?
Kapıcılar Kralı'nın 'Hacer'i Sevil Üstekin hayatını kaybetti Gündem
Kapıcılar Kralı'nın 'Hacer'i Sevil Üstekin hayatını kaybetti
Galatasaray'dan 1. Lig'e 2 transfer birden Spor
Galatasaray'dan 1. Lig'e 2 transfer birden
Etiyopya'da heyelan: 23 ölü Dünya
Etiyopya'da heyelan: 23 ölü