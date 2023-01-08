Avcılar'da kafede yangın paniği

Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan kafede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre şömineden çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. İçeride bulunan 50 kişi kafeden çıkarken itfaiyeye haber verildi. Bina içerisinde yoğun duman ile karşılaşan itfaiye ekipleri, önce kapıdan müdahale etti. Ardından çatıyı kırarak delik açan ekipler, içeride biriken dumanı tahliye etmeye çalıştı. Çalışanlar endişeyle söndürme çalışmalarını izledi. İtfaiyenin müdahalesi sayesinde, kafedeki yangın çevre binalara sıçramadan söndürülürken, kafede büyük hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından hasar tespit çalışmasına başladı.