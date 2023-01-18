Barajlarda damla su yok! Büyük tehlike kapıda ama kimse farkında değil

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar hala İstanbul'a düşmezken, barajlardaki su seviyesi alarm veriyor.
15 GÜN DAHA YAĞIŞ YOK
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji'den yapılan açıklamada 15 gün daha barajları dolduracak yağışların beklenmediği bildirildi.
PABUÇDERE VE KAZANDERE BARAJLARI ALARM VERİYOR
Resmi verilere göre, 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 30,68 olurken, Pabuçdere ve Kazandere Barajları yüzde 4 seviyelerine düşerek alarm veriyor.
İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca doluluk oranı yüzde 37'nin üzerinde olan kalmadı...
İşte İstanbul Barajları ve 18 Ocak tarihindeki doluluk oranları:
Pabuçdere Barajı: %4.03
Kazandere Barajı: %4.64
Alibey Baraji: %17.03
Istrancalar Barajı: %27.18
Elmalı Barajı: %27.79
Darlık Barajı: %27.94
Büyükçekmece Barajı: %33.63
Ömerli Baraji: %34.42
Sazlıdere Barajı: %36.36
Terkos Barajı: %36.81
(Fotoğraflar: Kuzey Ormanları Savunması)
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