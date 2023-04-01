2 baraj kurumak üzere. İstanbul barajları alarm veriyor 

Editör: Dilek TAŞDEMİR

İstanbul'da kış aylarında yeteri kadar yağmur ve kar yağışının olmaması megakentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranını düşürdü.

Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kala İstanbul susuz bir mevsime hazırlanıyor. Kar ve yağmurun yeteri kadar yağmaması barajlarımızdaki doluluk oranlarının düşmesine neden oldu.

Kışın en fazla yağış alacağı ay olarak tahmin edilen Ocak ayında bile şehir yağıştan nasibini alamadı. İstanbul’da barajların doluluk oranı bu yılın Ocak ayında yüzde 28 seviyelerine kadar düştü.

Mart ayının 8'inde Ocak ayı kıstas alındığında barajlardaki doluluk oranlarında küçük de olsa artış yaşandı. Barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 35,38 olarak ölçüldü.

31 Mart tarihinde İstanbul'daki barajların doluluk oranları 39.46 olarak ölçüldü. 2 gün yağan yağmur bile barajların doluluk oranını 22 gün öncesine göre, yüzde 4'ten biraz fazla artırabildi.

İşte İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı:

Alibey Barajı yüzde 14,28

Büyükçekmece Barajı yüzde 30,61

Darlık Barajı yüzde 51,46

Istrancalar Barajı yüzde 44,68

Kazandere Barajı yüzde 9,20

Elmalı Barajı yüzde 39,90

Ömerli Barajı yüzde 60,10

Pabuçdere Barajı yüzde 9,52

Sazlıdere Barajı yüzde 32,58

Terkos Barajı yüzde 32,57