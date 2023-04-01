1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 baraj kurumak üzere. İstanbul barajları alarm veriyor 

2 baraj kurumak üzere. İstanbul barajları alarm veriyor 

Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kala İstanbul susuz bir yaza hazırlanıyor. 22 gün önce barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 35,38 olarak ölçülürken, 2 gün yağan yağmur bu oranı 39.46'ya yükseltti. Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranı tek hane. 

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 09:50
Takip Et

İstanbul barajları alarm veriyor

2 baraj kurumak üzere. İstanbul barajları alarm veriyor 
+
Aa
-

Editör: Dilek TAŞDEMİR

İstanbul'da kış aylarında yeteri kadar yağmur ve kar yağışının olmaması megakentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranını düşürdü. 

Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kala İstanbul susuz bir mevsime hazırlanıyor. Kar ve yağmurun yeteri kadar yağmaması barajlarımızdaki doluluk oranlarının düşmesine neden oldu.

Kışın en fazla yağış alacağı ay olarak tahmin edilen Ocak ayında bile şehir yağıştan nasibini alamadı. İstanbul’da barajların doluluk oranı bu yılın Ocak ayında yüzde 28 seviyelerine kadar düştü.

Mart ayının 8'inde Ocak ayı kıstas alındığında barajlardaki doluluk oranlarında küçük de olsa artış yaşandı. Barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 35,38 olarak ölçüldü. 

31 Mart tarihinde İstanbul'daki barajların doluluk oranları 39.46 olarak ölçüldü. 2 gün yağan yağmur bile barajların doluluk oranını 22 gün öncesine göre, yüzde 4'ten biraz fazla artırabildi.

İşte İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı:

Alibey Barajı yüzde 14,28
Büyükçekmece Barajı yüzde 30,61
Darlık Barajı yüzde 51,46
Istrancalar Barajı yüzde 44,68
Kazandere Barajı yüzde 9,20
Elmalı Barajı yüzde 39,90
Ömerli Barajı yüzde 60,10
Pabuçdere Barajı yüzde 9,52
Sazlıdere Barajı yüzde 32,58
Terkos Barajı yüzde 32,57

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
5
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
6
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
7
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Okan Buruk'tan sarı alarm
﻿Okan Buruk'tan sarı alarm
﻿Okan Buruk'tan sarı alarm
﻿Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
﻿Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
﻿Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.