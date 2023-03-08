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İstanbul barajları yağmur ve kar yağmadan doluyor

İstanbul’da barajların doluluk oranlarında Mart ayının ilk günleri itibariyle artış görüldü. Kar ve yağmur yağmadığı için bu yılın Ocak ayında yüzde 28 seviyelerine düşen barajlardaki doluluk oranı Mart ayında yüzde 35,38'e yükseldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:55
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İstanbul barajları yağmur ve kar yağmadan doluyor

İstanbul barajları yağmur ve kar yağmadan doluyor
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İHA'nın haberine göre, Türkiye genelinde kış ayında yağmur ve kar yağışının az olması kuraklık tehdidini de beraberinde getirdi. İstanbul’da barajların doluluk oranı bu yılın Ocak ayında yüzde 28 seviyelerine düşmüştü. Bu oran ile İstanbul’un barajları, son 10 yılın en düşük doluluk oranını görmüş oldu.

Ocak ayının ardından Mart ayının ilk günlerinde barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandı. Barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 35,38 olarak ölçüldü. Bu oran ile İstanbul’un barajları son 10 yılın en düşük seviyesinden az da olsa yükselmiş oldu.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 10,78
Büyükçekmece Barajı yüzde 31,11
Darlık Barajı yüzde 40,62
Istrancalar Barajı yüzde 25,86
Kazandere Barajı yüzde 6,37
Elmalı Barajı yüzde 34,09
Ömerli Barajı yüzde 52,01
Pabuçdere Barajı yüzde 6,83
Sazlıdere Barajı yüzde 33,26
Terkos Barajı yüzde 31,83

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