İstanbul barajlarında korkutan gelişme

İstanbul'da bahar yağmurları da barajların doluluk oranını artırmaya yetmedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 31 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48.58 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan iki baraj kuruma noktasına geldi. Doluluk oranı en düşük olan baraj yüzde 9.42 ile Pabuçdere ve yüzde 9.68 ile Kazandere oldu. Ömerli Barajı ise yüzde 78.68 ile İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında doluluk oranı en yüksek baraj oldu.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 26.62

Büyükçekmece Barajı yüzde 33.3

Darlık Barajı yüzde 65.17

Elmalı Barajı yüzde 41.12

Istrancalar Barajı yüzde 24.21

Kazandere Barajı yüzde 9.68

Ömerli Barajı yüzde 78.68

Pabuçdere Barajı yüzde 9.42

Sazlıdere Barajı yüzde 32.3

Terkos Barajı yüzde 41.14