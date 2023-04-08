İstanbul barajlarında son durum 

Editör: Naim ARIOĞLU

İstanbul bu sene yağmur ve kara hasret kaldı. Bu durum megakentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranını düşürdü.

İstanbul’da barajların doluluk oranı bu yılın Ocak ayında yüzde 28 seviyelerine kadar düştü.

Mart ayının 8'inde Ocak ayı kıstas alındığında barajlardaki doluluk oranlarında küçük de olsa artış yaşandı. Barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 35,38 olarak ölçüldü.

Bugün ise İstanbul barajlarındaki domluluk oranı yüzde 40 seviyesini geçerek, 41,30 olarak ölçüldü. Bu orun8un yükselmesinde aralıklarla da olsa yağan yağmurların etkili olduğu belirtildi.

İşte İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı:

Alibey Barajı yüzde 15,26

Büyükçekmece Barajı yüzde 30,94

Darlık Barajı yüzde 55,06

Istrancalar Barajı yüzde 31,87

Kazandere Barajı yüzde 11,35

Elmalı Barajı yüzde 40,59

Ömerli Barajı yüzde 64,54

Pabuçdere Barajı yüzde 10,27

Sazlıdere Barajı yüzde 32,30

Terkos Barajı yüzde 33,1