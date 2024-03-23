İstanbul barajlarından sevindiren haber. Doluluk oranı bakın kaça çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
İstanbul barajlarından sevindiren haber. Doluluk oranı bakın kaça çıktı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bu yılki yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte barajların dolulak oranı yüzde 80 sınırını aştı

İSKİ'nin yayımlandığı verilere göre megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarından sevindirici haber geldi. Çünkü doluluk oranı yüzde 80,03.

Kente su sağlayan barajlardan günde 2 milyon 948 bin metreküp su sağlandı. Son dönemde yaşanan etkili yağışlar barajların doluluk oranlarını yüzde 80'nin üzerine çıkardı.

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SON DÖNEMDE DOLULUK İKİYE KATLANDI

İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı yüzde 80,03 olarak ölçüldü.Bu rakam geçen yılki aynı döneme göre iki kattan daha fazlaydı. Çünkü geçen yıl baraj doluluk oranları yüzde 40 civarındaydı.

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BİR YILDA İKİYE KATLANDI

Uzmanlar yine de su tasarrufu konusunda vatandaşları uyarırken, doluluk oranlarına bakılmaksızın suyun dikkatli kullanılmasına devam edilmesi gerektiğini söylüyor.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI ŞÖYLE

TERKOS------------------------------------------19,24

ÖMERLİ-------------------------------------------30.11

DARLIK-------------------------------------------13,35

PAPUÇDERE-------------------------------------6.28

BÜYÜKÇEKMECE-----------------------------16.25

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