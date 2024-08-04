İstanbul barajlarının doluluk oranı kaç? İSKİ son verileri açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul barajlarının doluluk oranı kaç? İSKİ son verileri açıkladı

İSKİ İstanbul’da barajların doluluk oranlarını açıkladı. Sıcak havalardan dolayı her geçen gün daha da düşen baraj doluluk oranlarında güncel rakam yüzde 56,72 olarak ölçüldü.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine seyretmeye devam ediyor. Sıcaklıkların olumsuz koşullara neden olduğu yerlerin başında ise megakent İstanbul yer alıyor. 20 milyondan fazla nüfusun yaşadığı tahmin edilen İstanbul’da barajların doluluk oranı her geçen daha da düşmeye devam ediyor.

İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul’un barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 56,72 olarak ölçüldü. Doluluk oranı en fazla olan baraj ise Anadolu yakasında yer alan Ömerli barajı oldu. Ömerli Barajının doluluk oranı yüzde 29,28 olarak ölçüldü.

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İstanbul’da yer alan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde oldu:

Ömerli Barajı: 29,28%

Darlık: 12,97%

Elmalı:1,22%

Terkos: 23,18%

Alibey: 1,75%

Büyükçekmece: 16,25%

Sazlıdere: 9,48%

Istrancalar: 0,45%

Kazandere: 0,94%

Pabuçdere: 4,48%

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