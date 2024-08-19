İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

İSKİ’nin açıkladığı son verilere göre barajlardaki düşüş hız kaybetmeden devam ediyor. İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 51,01 olarak ölçüldü.

Türkiye’nin en büyük nüfusunu içerisinde barındıran İstanbul’da barajların doluluk oranı tedirgin edici bir şekilde düşüş sağlamaya devam ediyor. İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre megakent İstanbul’da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 51,01 olarak ölçüldü.

Son 14 gün içerisinde sürekli bir düşüş sağlayan İstanbul barajlarında iki hafta önce barajların doluluk oranı yüzde 55,99 olarak ölçülmüştü. Baraj doluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 27,91 ile Anadolu yakasında yer alan Ömerli Barajı olurken baraj doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 0,46 ile Istrancalar Barajı oldu.

İstanbul sınırları içerisinde yer alan barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı: %27,91

Darlık Barajı: %13,36

Elmalı Barajı: %1,28

Terkos Barajı: %23,76

Alibey Barajı: %1,33

Büyükçekmece Barajı: %16,63

Sazlıdere Barajı: %10,44

Pabuçdere Barajı: %4,13

Istrancalar Barajı: %0,45

Kazandere Barajı: %0,71

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