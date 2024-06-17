İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durum

Son yağışlarla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 83'e kadar yükselmişti. Ancak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bu oran şu an yüzde 74.35'e geriledi. Dün ise barajların doluluk oranı yüzde 74.6 olarak ölçülmüştü.

Son haftalarda İstanbul'da yoğun yağışların etkisiyle baraj doluluk oranları yüzde 83'e kadar yükseldi. Ancak hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bu oran yüzde 74.35'e geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, baraj doluluk oranları özellikle sıcaklıkların artması ve yağışların azalmasıyla beklenen bir düşüş gösterdi.

İSKİ'nin son açıkladığı verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 76.04 iken şu anda bu oran yüzde 74.35'e geriledi.

Ömerli Barajı yüzde 86.49 doluluk oranıyla en yüksek su miktarına sahipken, Istrancalar Barajı yüzde 25.17 ile en düşük su seviyesine sahip baraj olarak belirlendi. Bu veriler, İstanbul'un su kaynaklarının yönetiminde dikkat edilmesi gereken önemli farklılıkları ortaya koyuyor.

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