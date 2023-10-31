İstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklaması: Hukuk üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Can Atalay hakkında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Saraç, AYM kararının uygulanmamasını “hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alınması” olarak değerlendirdi.

KAYNAK: ANKA
İstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklaması: Hukuk üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına karşın cezaevinden tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yaptı. Saraç, "Can Atalay, AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmelidir. Aksi durum hürriyeti tahdit ve görevi kötüye kullanmadır. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz, kuruluşunda hukuk devletinin temellerini atmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınarak girilmektedir" dedi.

istanbulbarosugorsel.jpegİstanbul Barosu, TİP Hatay Milletvekili seçilmesine ve AYM kararına karşın cezaevinden tahliye edilmeyen Avukat Can Atalay için İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan Baro Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, şunları söyledi:

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR”

“Anayasa Mahkemesi (AYM), 27 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay'ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa'nın 153/6 maddesine göre; 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.' İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra görevli olan mahkemedir. Bu husus Anayasa Mahkemesi kararında 'Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne (E.2021/178) gönderilmesine' denilerek açıkça belirtilmiştir. Can Atalay, AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmelidir. Aksi durum hürriyeti tahdit ve görevi kötüye kullanmadır. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz, kuruluşunda hukuk devletinin temellerini atmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınarak girilmektedir.”

“SADECE BAŞKANIN İMZASIYLA BÖYLE BİR KARAR VERİLEMEZ”

“Bağımsız ve tarafsız yargının olmadığı, Anayasa Mahkemesi, AİHM’nin kararlarının tanınmadığı, hukuka saygının olmadığı bir ülkede demokrasi yoktur. Yargılama süreçlerinde yaşanan hukuksuzluklar silsilesine AYM kararına uyulmayarak bir yenisi daha eklenmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu 311. maddesine göre AYM’nin kararı yargılamanın yenilenmesi nedeni olup görevli mahkeme ilk derece mahkemesi olan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Resmi olarak henüz doğrulanmasa da dosyanın, üstelik sadece mahkeme başkanı imzası ile Yargıtay’a gönderme kararı verildiği yönünde bir evrak sosyal medyada dolaşmaktadır. İddia edildiği gibi şayet böyle bir işlem varsa AYM'nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti görevini yapmamaktadır. Ayrıca ağır ceza mahkemeleri heyet halinde karar verir. Sadece başkanın imzası ile böyle bir karar verilemez. Daha önce AYM’nin vermiş olduğu Enis Berberoğlu kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. AYM’nin vermiş olduğu Can Atalay kararı için de aynı süreç işlemelidir.”

“2 KASIM'DA HUKUK DEVLETİNE SAYGI AÇIKLAMASI YAPACAĞIZ”

“İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yok hükmünde olan kararından dönerek taleple ilgili ivedilikle karar vermelidir. Son olarak üyemiz Av. Ş. Can Atalay için Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara uyulmaması karşısında, sesimizi yükseltmek ve 'Hukuk Devletine Saygı' diyerek yapacak olduğumuz İstanbul (Çağlayan) Adliyesi önünde 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 11.00’deki basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı ve basın mensuplarımızı davet ediyoruz."

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