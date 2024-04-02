İstanbul Başakşehir'de el bombalı saldırı

Kaynak: AA
İstanbul Başakşehir'de el bombalı saldırı
İstanbul, Başakşehir'de kar maskeli iki kişi motosikletle geldikleri Hint restoranınına el bombası atarak kaçtı.

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Doğa Parkı Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan saldırıda görgü tanıklarının ifadesine göre plakası kapatılmış motosikletle olay yerine gelen gelen kar maskeli iki şahıs, Hint restoranı ile civarındaki iş yerlerinin bulunduğu alana el bombası attı.

El bombasının patlaması sonucu çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen TEM Şube, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri olay yerinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Kamera kayıtlarında kar maskeli saldırganlardan sadece birinin bombayı atar atmaz kaçtığı ve bombanın patlama anı görülüyor.

El bombasını atar atmaz olay yerinden hızla uzaklaşan saldırganların yakalanması için kolluk kuvvetleri çalma başlattı.

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