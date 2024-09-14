İstanbul Beykoz'da otomobil pazara daldı

Kaza, saat 15.00 civarında Yalıköy Mahallesi Kartal Sokak'taki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 DTS 39 plakalı otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek pazara girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Pazarda tezgahı bulunan Cem Acar, "Beyaz bir aracın tezgahlara hızlıca çarparak pazara girdiğini gördüm. Karpuz tezgahını ve yanındaki tezgahı devirip kaldırıma çarparak durabildi. Araçta kadın şoför, eşi ve arkada çocuğu vardı, şok geçiriyordu. Pazara gelen bir vatandaşın ayağını ezmiş, o bağırıyordu. Başka bir hanımefendi elinden yaralandı. Pazar çok kalabalık olabilirdi ama bisiklet yarışından dolayı değildi, yoksa felaket olabilirdi," dedi.

YANLIŞLIKLA GAZA BASTI İDDİASI

Görgü tanığı Arif Yıldız, sürücünün aracı park etmeye çalıştığını belirterek, "Yanlışlıkla gaza bastı, son sürat pazara daldı, kaldırıma çarparak durabildi. Ben buradan bağırdım 'kaçın' diye. Bir kadına vurdu. Bir de mal seçen birilerine çarptı. Karpuz ve giyim tezgahına çarparak devirdi," dedi.

'TEZGAHLAR HAVADA UÇUŞTU'

Pazarda giyim tezgahı açan Cemile Vurgun, "Çok kötü şeyler yaşandı. Müthiş bir gürültüyle yanımda çalışan arkadaş 'Cemile abla koş, bir şeyler geliyor' dedi. Tezgahlar havada uçuşuyordu, kaçamadım. Mucize eseri öndeki tezgahlara çarpınca durdu. Çizgi filmlerdeki gibi her şey uçup tık diye kalır. Bugün burada o yaşandı. Araçtakilerin burnu bile kanamadı," diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.