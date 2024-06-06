İstanbul Bilim Olimpiyatları Ödülleri sahiplerini buldu

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliği yaptığı törende, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, başarılı öğrencilere madalyalarını verdi.

Yentür, yaptığı konuşmada, farklı akademik yeteneklere sahip çocukların bu yeteneklerini geliştirmeleri için özel bir eğitim programı uyguladıklarını belirtti.

"Temel Fikirlerden Temel Bilimlere" projesinde, öğrencilerin olimpiyat eğitimi almış öğretmenlerin gözetiminde yıl boyunca çalıştıklarını söyleyen Yentür, "Bugün burada bu çalışmaların taçlandırılmasını ve ödüllendirilmesini gerçekleştirdik. Çünkü başarı takdiri hak eder. Amacımız, çocuklarımızın potansiyelini keşfetmek ve onlara ilham vermek. Bu ilhamla, çocuklarımızın ilgi ve merakları, sabır ve çabalarıyla büyük ve değerli işler başaracaklarına inanıyoruz. Bilimin teşvik edilmesi ve gençleri cesaretlendirmek bizim için en önemli görev." dedi.

Yentür, her büyük başarının ilk adımla başladığını vurgulayarak, bilim insanı yetiştirme programını önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

Yaz döneminde özellikle öğretmen eğitimine odaklanacaklarını belirten Yentür, "Öğretmenlerimizin yetkinliklerini artırmak, farkındalıklarını geliştirmek ve bilgi alanlarını genişletmek için üniversitelerle iş birliği içindeyiz. Bu yıl, bu çalışmaları zenginleştirmek amacıyla bir üniversite ile iş birliği yaparak eğitim kampı düzenledik. İstanbul'un büyük bir potansiyeli var ve daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmalarımızı artıracağız. Beklentimizin ötesinde bir ilgi var." diye ekledi.

Yentür, programın ilkokul düzeyinden itibaren uygulandığını ve daha erken yaşlarda başlamayı hedeflediklerini söyledi.

İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARI

İstanbul Bilim Olimpiyatları'na, ilköğretimden liseye kadar şehir genelinden 40 binden fazla öğrenci başvurdu. Yoğun bir eleme sürecinin ardından 701 yarışmacı ikinci tura yükseldi. Ödül töreninde, matematik, bilgisayar bilimi, biyoloji, fizik ve kimya dallarında başarılı olan 171 öğrenciye madalya takdim edildi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Veysi Bora, Bilim Olimpiyatları İl Koordinatörü Murat Yoğurtçu, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.