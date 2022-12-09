İstanbul Bimtaş geçici personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, Harita Mühendisi olarak geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin Harita Mühendisliği Bölümünden mezun
Netcad, Autocad ve MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen
İhalelere katılım hususunda ilgili meslek odasına minimum 3 yılllık kayıt
Detaylı rapor, bilgi ve verileri düzenli olarak tutabilen
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan/tecilli
İstanbul'da ikamet eden
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Özgeçmiş
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