İstanbul Bimtaş geçici personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, Harita Mühendisi olarak geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin Harita Mühendisliği Bölümünden mezun

Netcad, Autocad ve MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen

İhalelere katılım hususunda ilgili meslek odasına minimum 3 yılllık kayıt

Detaylı rapor, bilgi ve verileri düzenli olarak tutabilen

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan/tecilli

İstanbul'da ikamet eden

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Özgeçmiş