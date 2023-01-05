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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 08:07
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.  

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.(AA)
 

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