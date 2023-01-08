İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.