İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın kaydettiği görüntülerde, Boğaz'ın kültürel zenginlikleri ve su altı ekosistemi gözler önüne serdi.

Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran uluslararası su yolu olan İstanbul Boğazı, Ceylan'ın su altı kamerası ile kayıt altına alındı.

Tahsin Ceylan, dalış yaptığı İstanbul Boğazı'nda, su altı kamerası ile zaman atlamalı (time-lapse) çekim tekniğini kullanarak, Boğaz'ın ekosistemi ve kültürel varlıklarını görüntüledi.

Görüntülerde, İstanbul'un kültürel mirası arasında yer alan Dolmabahçe Sarayı ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi gibi yapıların mavi sulara yansıması dikkat çekiyor.

Büyük Mecidiye Camisi'nin kıyısında gerçekleştirilen batık dalışında, iskorpit, denizanası, alev midyesi ve midye gibi su altı canlıları, kıyıdaki deniz marulları ile birlikte görüntülendi.

Marmara Denizi'nin İstanbul açıklarındaki takımadalarının en batıda yer alan Sivriada'da yapılan dalışta, turuncu renkli mercan resifleri göz kamaştırırken, denizyıldızlarının çokluğu da dikkat çekti.

Ayrıca Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın sudaki yansıması da bu görüntüler arasında yer aldı.

Görüntülerde, "kentin zarif simgesi" olarak bilinen ve restorasyonla yenilenen Kız Kulesi de yer alıyor.

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