İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Kıyı emniyeti müdahale etti

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan RANIS isimli kuru yük gemisi, kıyı emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle Ahırkapı'ya demirletildi.

NTV'nin jaberine göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bartın’dan İngiltere’ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde dümen arızası yapan RANIS isimli 82 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi."