İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Kıyı emniyeti müdahale etti

İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde dümen arızası yapan RANIS isimli 82 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle Ahırkapı'ya demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Kıyı emniyeti müdahale etti

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan RANIS isimli kuru yük gemisi, kıyı emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle Ahırkapı'ya demirletildi.

NTV'nin jaberine göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bartın’dan İngiltere’ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde dümen arızası yapan RANIS isimli 82 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi."

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Kocaeli’de dehşet: Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurdu Yaşam
Kocaeli’de dehşet: Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurdu
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki
CHP'li Sevda Erdan Kılıç: MEB'e bağlı özel okulda takdir yerine 'İslam’ın kızı' belgesi veriliyor Güncel
CHP'li Sevda Erdan Kılıç: MEB'e bağlı özel okulda takdir yerine 'İslam’ın kızı' belgesi veriliyor
Rize'de yangın paniği: Vatandaşlar hortumla müdahale etti Yaşam
Rize'de yangın paniği: Vatandaşlar hortumla müdahale etti
Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon’ çıkışı. Erdoğan’dan sonra o da 'sabır' istedi Ekonomi
Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon’ çıkışı. Erdoğan’dan sonra o da 'sabır' istedi
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler? Yazarlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?