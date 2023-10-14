İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Trafik durdu

İstanbul Boğazı’nda seyreden bir dökme yük gemisi, Beykoz önlerinde dümen arızası yaptı.

KAYNAK: AA
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Trafik durdu

Gemi için kurtarma çalışması başlatıldı. Boğazdaki gemi trafiği ise çift yönlü ve geçici olarak durduruldu.

Arızalanan geminin özellikleri

Arızalanan gemi, Bahamalar bandıralı “SOPHIA Z” isimli 190 metre boyundaki bir dökme yük gemisi. Gemi, Bulgaristan’dan İspanya’ya gidiyordu. Umuryeri önlerinde dümen arızası yapan gemi, seyir halindeyken durmak zorunda kaldı.

Kurtarma çalışmasının detayları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), arızalanan gemi için hemen harekete geçti. Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışması devam ediyor.

Boğazdaki trafik durumu

KEGM, arızalanan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Boğazda bekleyen gemilerin sayısı arttı. Trafik akışının ne zaman normale döneceği henüz bilinmiyor.

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