31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 08:03
Takip Et

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
+
Aa
-

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
2
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
3
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
7
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
﻿Davutoğlu’ndan ‘Sinan Ateş’ mesajı: 15 Mayıs günü açılan ilk dosya olacak
﻿Almanya Başbakanı Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü
﻿Almanya Başbakanı Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü
﻿Almanya Başbakanı Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü
﻿Zonguldak’ta feci kaza. Takla atan araç yandı
﻿Zonguldak’ta feci kaza. Takla atan araç yandı
﻿Zonguldak’ta feci kaza. Takla atan araç yandı
﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
﻿Otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.