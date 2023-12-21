İstanbul Boğazı’nda ilginç olay: 'Asker olamayacağım' diyerek denize atladı

İstanbul’da ilginç bir olay meydana geldi.

Önceki gün vapura binen Fırat isimli genç, bir süre ilerledikten Beyoğlu-Kabataş açıklarında vapurdan denize atladı.

O esnada yatta bulunan bir grup yurttaş, su üstünde çırpınan genci şans eseri fark etti.

“ASKER OLAMAYACAĞIM İÇİN SUYA ATLADIM”

Genç, can simidi yardımıyla kurtarılarak yata çıkarıldı.

Fırat isimli genç, denize atlama nedenini ise, “Asker olamayacağım için suya atladım” diyerek açıkladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken, genç tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.