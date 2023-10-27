İstanbul Boğazı'nda jetlerden şov. 29 Ekim'in provasını yaptılar

Türkiye Cumhuriyet'in 100'ncü yılını kutlayacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları pazar günü yapılacak kutlamalarda yapacağı uçuşun provasını İstanbul semalarında yaptı. İşte o anlar...

KAYNAK: AA
İstanbul Boğazı'nda jetlerden şov. 29 Ekim'in provasını yaptılar

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile F-16 ve F-4E tipi jetler, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Pazar günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirecekleri gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı.

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İstanbul Boğazı semalarındaki prova uçuşunda pilotlar, Ayasofya ve Sultanahmet Camisi ile 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

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Boğaz'a gelen vatandaşlar, jetlerin provasını ilgi ve heyecanla takip etti.

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İzleyenlerin beğenisini toplayan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Basın mensupları ve fotoğraf sanatçıları da prova uçuşuna ilişkin çekim yaptı.

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