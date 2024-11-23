İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Gemi son anda böyle kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Gemi son anda böyle kurtuldu

İstanbul Boğazı’nda gemide yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Akıntıya kapılan gemi, kaptanın manevrasıyla son anda kurtuldu.

İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, Beykoz açıklarında akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen gemi, kıyıya çarpmadan önce gemi kaptanının yaptığı manevra sayesinde kurtarıldı. Gemide yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Beykoz açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Kıran America' isimli gemi sürüklenmeye başladı. Beykoz açıklarında kıyıya doğru sürüklenen gemi, gemi kaptanının yaptığı manevra ile son anda kıyıya vurmaktan kurtuldu. Bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde, İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle geminin Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenmeye başladığı görülüyor. Gemi kaptanının başarılı manevrası ile gemi, kıyıya çarpmadan kurtuluyor.

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