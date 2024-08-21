İstanbul Boğazı'nda tekne alabora oldu. Arama çalışmaları başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda tekne alabora oldu. Arama çalışmaları başlatıldı

Sarıyer’de 4 kişinin içinde olduğu tekne battı. 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtulurken 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 22.00 civarlarında Sarıyer Tarabya açıklarında gerçekleşti. İddiaya göre, 4 kişi ve 1 köpeğin olduğu tekne henüz tespit edilemeyen bir sebeple battı. Teknenin batmasıyla beraber 4 kişi ve beraberlerindeki 1 köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmayı denedi. Sahilde oturan vatandaşlar denizde 3 kişinin yardım çığlıklarını duyunca durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. O esnada vatandaşların uyarılarıyla durumu fark eden bir tekne kaptanı, sahile yüzerek ulaşmaya çalışan 3 kişi ve 1 köpeği tekneye alarak sahile çıkarttı. Sağlık ekipleri, karaya çıkarılan 3 kişi ve köpeğe olay yerinde tedbir amacıyla müdahale etti. İsmi belirlenmeyen 3 kişinin ve köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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1 KİŞİ KAYIP

Tarabya açıklarında batan tekneden 3 kişi ve 1 köpek yara almadan kurtulurken yüzmeyi bilmediği iddia edilen 1 kişi ise denizde kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki aramaları devam ederken batan teknenin de gözden kaybolduğu belirtildi.

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3 kişi ve 1 köpeği teknesine alan kaptan Akın Bektaş, “Biz Kireçburnu’na gidip gelecektik. Tarabya marinadan çıktık. Orada arkadaşlar sahilden bağırdılar, ne olduğunu anlayamadık ilk başta, motoru stop ettik. Derinden bir ses gelmeye başladı açıktan. Arkadaşları gördük, aradık bir 10 dakika, arkadaşları bulduk, tekneye aldık marinaya getirdik. Polisi aradık. 3 kişi bulduk, 4 kişilermiş. Biri tekne battığında kaybolmuş zaten, öyle söylediler. Tekne vilayet evinin oralarda batmış. 1 tanesi bayağı bir yorulmuştu, 2 tanesi de pek de iyi bir bir durumda değildi. 40 dakikadır suda olduklarını söylediler. Üçü de erkekti, yanlarında bir de köpekleri vardı.” sözlerini kullandı.

Sahil güvenlik ve polis ekiplerinin kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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