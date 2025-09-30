İstanbul Boğazı'nı felç eden arıza

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı'nda panik: Bandırma'dan Rusya'ya giden 98 metrelik kargo gemisi Umuryeri açıklarında makine arızası yaptı. Kurtarma ekipleri acilen yönlendirildi, gemi trafiği çift yönlü durdu.

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süre çift yönlü askıya alındı. Geminin Büyükdere açıklarına demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı.

GEMİ TRAFİĞİ AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki geminin Büyükdere’ye emniyetle demirletilmesi sonrasında İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı" ifadeleri yer aldı.

