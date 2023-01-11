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Satıp satıp Türkiye'den kaçtılar

İstanbul Borsası verileri yayınladı. Aralıkta yabancı yatırımcı 1 Milyar 10 milyon dolarlık satış yaparken, 2022 yılındaki toplam kaçış miktarı ise am 4,5 milyar dolar.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:11
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İstanbul Borsası'ndan satıp satıp kaçtılar. 4,5 milyar dolarlık çıkış oldu

Satıp satıp Türkiye'den kaçtılar
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Yabancı 2022'de Borsa İstanbul'dan kaçtı. Borsa İstanbul’dan yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcılar Aralık 2022’de pay piyasalarında net 1 milyar 10 milyon dolar satış yaptı.2022 yılında ise toplam kaçış miktarı ise 4,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. 

Verilere göre yabancı yatırımcılar Aralık 2022'de BİST'de 50 milyar 162,70 milyon dolarlık alış ve 51 milyar 173,03 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 101 milyar 335,74 milyon dolar seviyesinde oluştu. Yabancı yatırımcılar 2022'nin tamamında ise 295 milyar 530,33 milyon dolarlık alış ve 300 milyar 21,34 milyon dolarlık satış işlemi yaptı. Sonuç olarak 2022 yılındaki toplam net satış işlemi 4 milyar 491 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Çağlar
11.01.2023 13:19
Seçimin ertesi gün dolar kaç tl olucak acaba.  
 
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