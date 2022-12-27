Evde doğurduğu bebeğini öldürdüğü iddia edilen anneye verilen ceza belli oldu

İstanbul Büyükçekmece'de 18 Mayıs 2020'de evinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak öldürdüğü öne sürülen Ece Çoban'a müebbet hapis cezası verildi.

EV HAPSİNDEYDİ

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ece Çoban'ın babası ve avukatı katıldı. Ev hapsinde olan Ece Çoban, duruşmaya getirilmedi.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanık Ece Çoban'a 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, sanığın duruşmalar iyi halinden dolayı bu cezada indirim uyguladı ve müebbet hapis cezasına indirdi.

MAHKEME BAŞKANI KARARA MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koyarak sanığın beklenmeyen bir gebelik yaşadığından doğum anında iradesinin kırıldığını belirtti. Başkan, muhalefet şerhinde sanığın gizli gebelik geçirdiğini, beklenmedik ve ani şekilde başlayan doğumu öngöremediğini ve doğum sonrasında yaşadığı korku ve panik haliyle psikolojik çözünme yaşadığına yer verdi. Sanığın bu durumda tıp literatüründe gebelik inkarı olarak tarif edilen akut ve geçici bir mental çözülme durumu içinde olduğunu ve bebeğinin ölümüne istemsiz sebebiyet verdiği kaydedildi. Başkan muhalefet şerhinde sanığın gebelik durumunun farkında olması durumunda gebeliğini sonlandırma imkanı olduğunu da ekleyerek Türk Ceza Kanunu'nun 34. maddesi gereğince sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair görüşünü bildirdi.