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Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü

İstanbul Çekmeköy’de iki sürücü arasındaki yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü.Taraflar birbirlerinin araçlarına çarptığı, pompalı tüfeklerin kullanıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 16:36
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İstanbul Çekmeköy'de pompalı tüfekle dehşeti yaşattılar. Araçlarla sokağı savaş alanına çevirdiler

Pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Ortalık sokağı savaş alanına döndü
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Olay saat 00.30 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ile panelvan minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü daha sonra alışveriş yapmak için cadde üzerindeki tekel bayisine girdi.

Panelvan minibüsün sürücüsü de arkasından geldi. Sürücüler arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, tekel bayii sahibi tarafların dışarı çıkmasını istedi. Panelvan minibüs sürücüsü oradan ayrıldı. Daha sonra bu kez yakınlarıyla birlikte, pompalı tüfeklerle tekel bayiine geri gelerek, rastgele ateş etti. Daha sonra da iş tezgahları dağıttı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekibinin müdahalesine rağmen sürücü ve yakınları arbede yaşanmasına neden oldu. Yaşanan kargaşa caddede de devam etti.

Kavga eden taraflar araçlarına bindiği sırada ise hızla ilerleyen bir kamyonet, panelvan minibüse çarptı. Kontrolden çıkan panelvan minibüs, iş yerinin tabela direğine çarparak devirdi.

Polis kavgayı kontrol altına almak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, 4 kişi gözaltına alındı.

Saldırı sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar, iş yerinin kapısına isabet etti.

O anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Kaynak: DHA)

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Sedat
15.01.2023 17:19
Cezası var mı? Çay ısmarlayıp adli kontrolle serbest bırakırlar.  
 
sadettin
15.01.2023 16:42
Mexico city  
 
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