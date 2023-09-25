İstanbul depremi için en riskli ilçeler belli oldu. AFAD ve DASK verileri açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından gözler Büyük Marmara Depremi’ne çevrildi.

Bilim insanları peş peşe uyarılar yaparken, kentin depreme hazırlanması konusunda çağrılarda bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olası İstanbul depremi için en riskli ilçeler açıklanırken, ilçelere göre deprem sigortalılık oranı da belli oldu. İstanbul’da toplam zorunlu deprem sigortalı konut sayısının yarısına yakını, depreme karşı en riskli 15 ilçede bulunuyor. DASK verilerine göre, İstanbul’da toplam konut sayısı 4 milyon 153 bin adet ve bu konutların 2.7 milyonunun zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Buna göre, İstanbul’daki konutların yüzde 65’nin DASK poliçesi bulunuyor.

EN RİSKLİ 15 İLÇE

Geçtiğimiz günlerde AFAD, İstanbul’da beklenen olası büyük depreme karşı riskli durumda olan 15 ilçeyi sıraladı. AFAD’ın zemin sıvılaşması riskine göre oluşturduğu listede; Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Fatih ilçeleri yer aldı. Buna göre İstanbul’daki toplam 39 ilçenin 15’i depreme karşı riskli.

ESENYURT, KADIKÖY İLK SIRADA

İstanbul’da toplam 2.7 milyon sigortalı konutun 1.2 milyonu 15 riskli ilçede bulunuyor. Bir başka ifadeyle, riskli ilçeler aynı zamanda DASK sigortalılık oranı yüksek ilçeler. Sigortalılık oranı en yüksek ilçeler arasında ilk sırada Esenyurt geliyor. Esenyurt’ta, 198 bine yakın konut depreme karşı sigortalanmış durumda. İstanbul’un toplam sigortalılık oranı içinde Esenyurt’un payı yüzde 7’lerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre de ilçede, 39 bine yakın da bina bulunuyor. Esenyurt’ta sigortalılık oranı yüksek gibi gözükse de toplam konutların sadece yarısına yakını depreme karşı sigortalanmış durumda. Çünkü ilçesine göre değişmekle birlikte binaların kat sayıları ekseriyetle 1-4 ve 5-8 kattan oluşuyor. Kabaca konut sayısı ile sigortalı konut sayısı mukayese edilebilir.

İstanbul’un sigortalılık oranı yüksek ikinci ilçesi ise, Kadıköy. İlçede, 154 binin üzerinde DASK poliçesi bulunuyor ve İstanbul’un toplam sigortalılık oranının içinde Kadıköy’ün payı yüzde 5’in biraz üzerinde. AFAD’ın riskli ilçeler arasında saydığı Küçükçekmece, 126 binin üzerinde sigortalı konut sayısı ile sigortalılık oranı yüksek ilçeler arasında yer alıyor. Benzer şekilde Ümraniye, Pendik, Maltepe, Bahçelievler, Kartal ilçeleri de İstanbul’un depreme karşı sigortalılık oranı yüksek ilçeleri arasında geliyor.

BUNLAR DA KORUMASIZ İLÇELER

Ancak, tüm ilçeler için aynı durum geçerli değil. Çatalca’da, 27 bin bina ve yaklaşık 135 bine yakın konut olmasına karşın, depreme karşı sigortalı konut sayısı sadece 11 bin. İlçede konutların sadece yüzde 8’i depreme karşı sigortalı. Benzer durum Şile, Beykoz, Sultanbeyli için de geçerli. Beykoz’da 51 bin bina ve 200 binin üzerinde konut olmasına karşın sigortalı konut sayısı sadece 23 binlerde. AFAD’ın, 15 riskli ilçe arasında yer alan Sultanbeyli’de 250 bine yakın konut bulunuyor ancak sigortalı konut sayısı sadece 25 binlerde.