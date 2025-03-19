İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çanakkale Zaferi'ne özel konser verdi

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktasını anmak ve bu büyük kahramanlık destanını ve kahramanlarını onurlandırmak amacıyla hazırlanan konserde, kahramanlık, fedakarlık ve vatan sevgisi konuları işlendi.

Konserde Çanakkale Savaşı'nın ruhunu yansıtan eserler seslendirilerek, tarihe tanıklık eden notalarla dinleyiciye duygusal bir yolculuk sunulması hedeflendi.

Zafer Erdaş'ın solistliği üstlendiği konserde, Ulvi Cemal Erkin ve Ahmet Adnan Saygun'un eserleri yorumlandı.

Etkinlikte piyanoda Hüseyin Kaya, kemanda Murat Anıl Erginol ve Asaf Öksüz, viyolada Verda Gül, viyolonselde ise Burak Ayrancı yer aldı.