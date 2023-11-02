İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı olan 10 Kasım Cuma günü AKM'de "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak. Konserde; Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Requiem' eseri seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetirken, konserin koro şefliğini ise Paolo Villa üstleniyor. Konserin solistleri; Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili.