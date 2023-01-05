İstanbul Dijital Medya 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Dijital Medya, bünyesinde İSG uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Alanında en az yıl 2 yıl deneyimli, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası olan,

Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat bilgisine tam hakim,

Microsoft Office Programlarını Temel Seviye'de Kullanabilen,

Raporlama Yapabilecek ve İlgili Prosedürleri Hazırlayabilecek,

Sözlü, Yazılı İletişim Becerisi Yüksek Ve Takım Çalışmasına Uyumlu,

Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planı, İşbaşı Konuşmaları, Saha Denetim Raporları ve arşivlenmesi konusunda deneyim sahibi,

Yönetime günlük yapılan çalışmaları raporlayabilecek,

Tam zamanlı görev alabilecek,

Ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi, Problem çözme ve sonuç odaklı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuralar yukarıda belirtilen web adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.