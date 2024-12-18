İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız denetimlere katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece’de yapılan uygulamaları yerinde kontrol etti.

Bazı vatandaşlarla sohbet eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, görevli polis memurlarından bilgi aldı. Yapılan uygulamaları anlatan Yıldız, "412 ekibimiz, 850 personelimizle, 40 ayrı farklı uygulama noktasında İstanbul halkımızın huzur ve güveni için arkadaşlarımızla beraber sahadayız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Hizmetler, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Organize, Göçmen ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı.

Görevli polis memurlarından bilgi alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, vatandaşlarla da sohbet etti.

Yapılan uygulamalar hakkında açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “'İstanbul’un huzuru, Türkiye’nin huzurudur’ şiarıyla öncelikli olarak Esenyurt’ta başladığımız Sultangazi, Bağcılar, Beyoğlu bugün de Küçükçekmece ilçemizde uygulama noktasında 412 ekibimiz, 850 personelimizle, 40 ayrı farklı uygulama noktasında İstanbul halkımıza huzur ve güven için arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Tabi bu uygulamalarımız huzuru kalıcı hale getirmek için. Sokak çeteleri ile zehir tacirleri ile şehir eşkıyaları ile mücadelemizi bütün İstanbul’un ilçelerinde devam ettireceğiz. İstanbul halkımızın desteği bizim için çok değerli" dedi.