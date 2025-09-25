Bir SEO ajansı, web sitenizi arama motorlarında daha üst sıralara taşımak için aşağıdaki gibi çalışmalar yürütür:

Anahtar Kelime Analizi → Hedef kitlenizin arama yaptığı kelimeler.

Teknik SEO → Site hızı, mobil uyum, URL yapısı ve site haritası.

On-Page SEO → SEO uyumlu başlık, meta açıklamaları, içerik ve görsel Oluşturma.

Off-Page SEO (Backlink Çalışmaları) → Alt sayfanızı yüksek güvenilirliğe ve kalitesizliğe yönlendiren bağlantılar.

İçerik SEO → Blog yazıları, ürün açıklamaları, sayfa içerikleri.

Raporlama ve Analiz Ajans → Yaptığı çalışmaların sonuçlarını ölçer ve size düzenli olarak rapor sunar. İstanbul merkezli Crabs Media gibi profesyonel SEO ajansları, işletmelerin hem yerel hem de uluslararası pazara hâkim olmalarına yardımcı olmaktadır.

SEO Ücretleri Ne Kadar?

SEO ücretlendirme; sektör zorluk seviyesi, rekabet dercesi, seçilen anahtar kelime sayısı ve hedefin büyüklüğüne gore farklılık gösterir. İstanbul’da faaliyet gösteren Crabs Media, SEO ücretlendirmesini proje bazında yapıar ve şirketinizin ihtiyaçlarını karşılar. Genel olarak bir SEO projesi 10.000 TL’den başlayarak 100.000 TL üzerine de çıkabilir.

SEO Kaç Para?

SEO’nun maliyeti de firmanızın büyüklüğüne ve hedeflerine bağlıdır. Yerel bir işletme yada küçük ölçekli bir firma SEO gideri büyük bir e-ticaret platformuna göre farklı olabilir. Crabs Media, büyük ölçekli firmalara özel stratejiler sunar yanı sıra küçük ölçekli işletmeler içinde uygun fiyatlar sunabilir.SEO fiyatları günlük iş emekte 15.000 TL – 50.000 TL aralığındadır.

SEO Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Fiyatlandırma, anahtar kelime analizi, içerik optimizasyonu, teknik SEO düzenlemeleri, backlink stratejileri ve rakip analizi gibi kriterlere dayanmaktadır. Crabs Media her müşterisi için sektör analizi yapıp ihtiyaca göre görüş ayrımcılığı yapar ve her zaman kişiselleştirilmiş paketler sunar. Bu sayede fiyatlar standart değil, tamamen ihtiyaca bağlı şekillenir.

SEO Ücretli mi?

Evet, SEO profesyonel bir hizmettir ve ücretlidir. Fakat reklam bütçelerine göre arda kalan performanslarıyla aynı faydayı sağlar ve çok daha uzun vadeli bir yatırımdır. Her adımda ve her şekilde işletmelere kazanç sağlamayı her zaman hedef edinen Crabs Media, SEO çalışmalarının geri dönüşünü en hızlı şekilde alabilmeleri adına raporlama ve performans ölçümlemesi sayesinde süreci şeffaf yaparak sürece kişiselleştirir.

Burak Önal ve Hüseyin Cesur

Reklam ajansları nasıl müşteri bulur?

1- Sözlü referanslar.

Mutlu müşteriler, ajansı birkaç kişiye bahseder. Türkiye’de birçok reklam ajansları yeni müşteriler kazanmaları için güvenilir referansları sektörde olabılırlerde çevrelerin önerisine ihtiyaçları yoktur. Önceki başarılı çalışmaları, başarılı referansları ile güven oluştururlar.

2. Portfolio and case studies : Portfolio ve faaliyet çalışmaları. Ajans, geçmiş projelerini web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşar. Efektif portfolio, potansiyel müşterinin ajansı seçmesinde önemli rol oynar.

3. Social media and digital marketing :

Sosyal medya ve dijital pazarlama. LinkedIn, Instagram, Facebook, Youtube Kullanımı, ajansların online hedef kitlesine daha fazla hitap etmesini sağlar. SEO ve Google Ads kampanyları enternet sitelerine görevlendirilebilir.

4. Networking and events :

Networking ve komşular. Sektör rekabet fuarları, konferanslar ve fuarlar ajanslar için bir firsattir. Ajans temsilcileri efektif potansiyel müsteri ve etkinlikte buluştururlar.

5. Partnerships and collaboration :

İş ortaklıkları ve iş birlikleri. Website tasarım firmaları, Pr ajanslar veya teknoloji şirketleri sektö rel işbirlikleri ajanslarla sürekli müşteri bulmalarını görevlendirirler.

6. Cold emails and telemarketing : Soğuk e-postalar veye telefon görüşmeleriyle müşteri. Soğuk görüşmekte olan ajanslar bölünsel veya büyük şirketlere erimek Zaman alırlar postahaneleri anlataci e-postalaştırır.

7. Marketing and advertising campaigns :

Reklam ve tanıtım kampanyaları. Kendi web sitelerinde reklamlar yaparak veye marka daslarında Ajansların müşterileri vardır. Dijital reklamlar çok etkilidir özellikle ilgili kitleyi hedefleme açısından çok etkili sözlü sözlerin yoluyla aktif ajans tarafından tamamlanmıştır.

İstanbul En İyi 10 SEO Ajansı

Crabs Media

İstanbul merkezli Crabs Media, SEO ve dijital pazarlama alanında uzman ekibiyle markalara ölçülebilir başarılar sunar. Hem yerel hem de uluslararası projelerde Google’da üst sıralara çıkma garantisi veren stratejileriyle dikkat çeker. Özellikle e-ticaret SEO’sunda ve kurumsal web siteler için kapsamlı çözümleriyle öne çıkmaktadır.

