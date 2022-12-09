İstanbul Esenler Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un ilanına göre; İstanbul Esenler Belediyesi, bünyesinde ağır vasıta şoförü, çöp araç arkası personeli ve süpürgeci temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 25 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
Askerlikle ilişiği bulunmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malüllük aylığı almaya hak kazanmış olmamak
Görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Web sitemiz üzerinden talep edilen pozisyon için başvuru ypılarak başvuru formunun çıktısı alınacaktır
Kimlik fotokopisi ve nüfus kayıt örneği
Askerlik durum belgesi
İkametgah belgesi
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