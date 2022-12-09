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İstanbul Esenler Belediyesi işçi alacak

İstanbul Esenler Belediyesi, bünyesinde ağır vasıta şoförü, çöp araç arkası personeli ve süpürgeci temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 25 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 08:03
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İstanbul Esenler Belediyesi işçi alacak

İstanbul Esenler Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR'un ilanına göre; İstanbul Esenler Belediyesi, bünyesinde ağır vasıta şoförü, çöp araç arkası personeli ve süpürgeci temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 25 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

Askerlikle ilişiği bulunmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malüllük aylığı almaya hak kazanmış olmamak

Görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Web sitemiz üzerinden talep edilen pozisyon için başvuru ypılarak başvuru formunun çıktısı alınacaktır

Kimlik fotokopisi ve nüfus kayıt örneği

Askerlik durum belgesi

İkametgah belgesi

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