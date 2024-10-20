Çarşaf giyip otomatik silahla oto galeri taradılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çarşaf giyip otomatik silahla oto galeri taradılar

Esenyurt’ta çarşaf giyen bir kişi husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheli, olay yerinden hızla kaçtı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt'ta çarşaf giyen kişi galericiler sitesine gelerek otomatik silahla kurşun yağdırdı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşaf giyen kişi elindeki çantasıyla iş yerinin önüne geldi. Husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye kurşun yağdıran şüpheli, olay yerinden hızla kaçtı. Saldırıda kullandığı silah ise yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde geniş çaplı önlem aldı. Güvenlik kameralarını incelemeye polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ise galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarşaf giyen saldırganın silahla yaklaşarak husumetlisine ateş ettiği anlar ve çevredekilerin kaçtığı anlar yer aldı. (DHA)

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