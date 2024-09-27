İstanbul Esenyurt’ta huzur uygulamasında aranan şahıslar yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul Esenyurt’ta huzur uygulamasında aranan şahıslar yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince birçok noktada huzur uygulaması yapıldığı bildirildi.

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri, birçok noktada huzur operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda, aranan kişiler ve uyuşturucu madde ticareti şüphelileri yakalanırken, iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta çeşitli noktalarda huzur uygulamaları yaptı. Şüpheli görülen araçlar ve kişiler durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda, 4 aranan kişi ve 5 şüpheli gözaltına alındı; çeşitli narkotik maddeler, tütün ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 4 yoklama kaçağı tespit edilirken, 12 araca toplamda 86 bin 851 lira para cezası kesildi.

İstanbul Esenyurt’ta huzur uygulamasında aranan şahıslar yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta huzur uygulamasında aranan şahıslar yakalandı

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