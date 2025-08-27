İstanbul göbeğinde yaşandı! Fren yerine gaza bastı: Kadın sürücü ağaçlık alana uçtu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Şişli’de yaşanan bir trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Huzurevi ziyareti sonrası direksiyon başına geçen kadın, fren yerine gaza basınca olan oldu. Park halindeki araca çarpan kadın sürücü ağaçlık alana uçtu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; huzurevi ziyaretinden sonra 34 BHR 140 plakalı ciple otoparkdan çıkan sürücü Bahar S., caddeye dönmek istedi. O sırada fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü, önce park halindeki 34 GIY 994 plakalı cipe çarparak ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu iki cipte hasar oluşurken, kadın yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından fenalaşan sürücü, çevredekiler tarafından iş yerine götürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerini yaptığı sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün ciple otoparktan çıktığı bir süre beklediği daha sonra hızlanarak park halindeki araca çarpıp ağaçlık alana uçtuğu görülüyor.

