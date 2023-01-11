İstanbul Halk Ekmek 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Halk Ekmek, bünyesinde zincir market satış personeli/uzmanı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Takım çalışmasına yatkın

Anatilik düşünme yeteneğine sahip

Ofis programlarını ileri düzey kullanabiliyor olmak

B sınıfı ehliyet sahibi olup aktif araç kullanmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş