İstanbul Halk Ekmek 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Halk Ekmek, bünyesinde zincir market satış personeli/uzmanı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
Takım çalışmasına yatkın
Anatilik düşünme yeteneğine sahip
Ofis programlarını ileri düzey kullanabiliyor olmak
B sınıfı ehliyet sahibi olup aktif araç kullanmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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