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İstanbul Halk Ekmek 2 işçi alacak

İstanbul Halk Ekmek, bünyesinde zincir market satış personeli/uzmanı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:33
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İstanbul Halk Ekmek 2 işçi alacak

İstanbul Halk Ekmek 2 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Halk Ekmek, bünyesinde zincir market satış personeli/uzmanı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Takım çalışmasına yatkın

Anatilik düşünme yeteneğine sahip

Ofis programlarını ileri düzey kullanabiliyor olmak

B sınıfı ehliyet sahibi olup aktif araç kullanmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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