İstanbul hava sahasında leylek alarmı

Sonbahar yaklaşıyor...Yazı Trakya ve Avrupa'da geçiren binlerce leylek, yavrularını çıkardı. İşte yaşlı leylekler, genç nesile öncülük edip, sıcak ülkelere götürmeye başladı.

On binlerce leylek, İstanbul hava sahasını kullanıp, boğazdan geçiş yapacak. İşte bu durumda İstanbul hava sahasınde tehlikeli anlar yaşanmasına neden olabilir.

Sürüler nedeniyle pilotlar ve kontrolörler sürekli uyarılıyor.

HAVADA TEHLİKE

Ağustosta başlayın Eylül ayına kadar İstanbul semalarında yaklaşık 1 milyon leyleğin İstanbul üzerinden sıcak ülkelere gideceğı tahmin ediliyor. Pilotlar İstanbul'un iki havalimanına inişti leylek sürükleriyle karşılaşmaları muhtemel.

Uçuş güvenliğinin tehlikeye girmemesi için pilotlar gördükleri leylek sürüleri hakkında hava trafik kontrolörlerine bilgi veriyor. Bunun üzerine kontrolörlere de pilotlar iniş sırasında düzenleme yapıyor. bil bildiriyor.

Pilotların leylek sürülerin nedeniyle yaptığı bilgilendirmeler telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. Leylek sürüsüne denk gelen bir uçağın pilotu "hanımefendi, bulunduğumuz yer itibariyle leylek sürüsü vardır" diyerek kontrolörleri bilgilendirdi. Başka bir hava trafik kontrolörü ise kendisine yapılan bilgilendirme üzerine diğer pilotları uyararak, “Şu an önünüzde iniş yapan trafik 3 bin feetlerde leylek sürüsü rapor etmiş bilginize" sözleri kayıtlara yansıdı.