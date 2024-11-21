İstanbul hava trafiği alt üst oldu. Uçaklar havada tur atıyor

Uçaklar İstanbul semalarında tur atıyor...Kötü hava şartları İstanbul hava trafiğine darbe vurdu. Şiddetli rüzgar ve yoğun sağnak yağış yüzünde İstanbul Havalimanı'nına inişlerde aksaklık yaşandı. Bir çok uçak iniş için sıra beklerken, bazı uçaklar kötü hava şartları yüzünden Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

FIRTINA İNİŞLERİ ETKİLEDİ

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle hava trafiği de etkilendi.

Özellikle İstanbul Havalimanı'na inecek uçaklar hızı 48 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Kule ile irtibat kuran pilotlara iniş için Marmara bölgesi üzerinde tur atmaları gerektiği bildirildi. Yıkıt sıkıntısı çekebileceğini belirten pilotlara da uçaklarını Ankara'ya doğru yönlentirilmeleri ifade edildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklarında kısa süreli gecikmelerle havalanabildiği belirtildi.



UÇAKLAR İSTANBUL'A İNEMEDİ!



Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Kayseri, Nairobi ve Londra'dan gelecek uçakları İstanbul'a iniş yapamayarak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.