İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sayısı belli oldu

İstanbul Havalimanı'nda 15 bini aşkın oy kullanıldığı bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sayısı belli oldu

DHA’nın haberine göre; Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar, İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya devam ediyor.

20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları havalimanında oylarını kullanmaya devam ediyor. Bugüne kadar psaport ve kimliklerini ibraz ederek oy kullanan yurtdışı seçmenlerin sayısı 15 bini aştı.

Yurtdışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında bugün saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

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