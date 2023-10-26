İstanbul havalimanlarında 9 ayda 85,5 milyondan fazla yolcu uçtu

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan hava trafiği ve yolcu yoğunluğunda 2022'de başlayan yükseliş bu yıl da devam etti.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında ağırlanan yolcu sayıları da yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Dönem içinde turizm sezonunun yer alması, hem iç hem de dış hatlardaki artışta etkili oldu.

Turizm sezonunun bitişi olarak kabul edilen eylül ayında da artış sürdü.

İSTANBUL HAVALİMANI'NI KULLANAN YOLCU SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı ocak-eylül döneminde 57 milyon 973 bin 944 yolcuyu ağırladı.

Bu yolculardan 14 milyon 201 bin 646'sı iç, 43 milyon 772 bin 298'i ise dış hatları kullandı.

İstanbul Havalimanı'nı geçen yılın aynı döneminde 47 milyon 633 bin 475 yolcu kullanmıştı. Bu yolculardan 12 milyon 238 bin 875'i iç, 35 milyon 394 bin 600'ü ise dış hatlardan uçmuştu.

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısını önceki yıla göre 10 milyon 340 bin 469 kişi artırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yaklaşık yüzde 22 arttığı hesaplandı.

Bu yılın 9 ayındaki yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 16, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 24 artış gösterdi.

SABİHA GÖKÇEN'DE İÇ HAT YOLCUSU DIŞ HAT YOLCUSUNU YAKLAŞTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-eylül döneminde iç hatlarda 13 milyon 221 bin 340, dış hatlarda ise 14 milyon 430 bin 144 yolcu seyahat etti. Toplamda 27 milyon 651 bin 484 yolcu bu havalimanında ağırlandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 11 milyon 412 bin 354 iç, 11 milyon 118 bin 519 dış hat olmak üzere toplam 22 milyon 530 bin 873 yolcu bu havalimanında misafir edilmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-eylül döneminde misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 1 milyon 808 bin 986, dış hatlarda ise 3 milyon 311 bin 625 artış gösterdi. Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 16, dış hatlarda ise yüzde 30 arttı.

TOPLAM YOLCU SAYISI 85 MİLYONU AŞTI

İstanbul havalimanlarını bu yılın 9 ayında iç hatlarda 27 milyon 422 bin 986, dış hatlarda ise 58 milyon 202 bin 442 olmak üzere toplam 85 milyon 625 bin 428 yolcu kullandı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 70 milyon 164 bin 348 olan yolcu sayısının, bu senenin aynı döneminde 15 milyon 461 bin 80 kişi ve yüzde 22 oranında artış gösterdiği hesaplandı.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuş sayıları da artmaya devam ediyor

Bu yılın 9 ayında İstanbul'un iki havalimanında uçuşlardaki artış da devam etti.

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-eylül döneminde iç hatlarda 98 bin 790, dış hatlarda 283 bin 688 sefer yapıldı. Bu havalimanında toplam uçuş sayısı 382 bin 478'e yükseldi.

Geçen yılın aynı döneminde toplam 313 bin 813 seferin yapıldığı havalimanında 2023'teki sefer artışı 68 bin 665 olarak belirlendi. Geçen yıla göre uçuşların yaklaşık yüzde 22 arttığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen'de sefer sayısı 20 bin 989 artış gösterdi.

Bu yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatta 80 bin 89, dış hatta 89 bin 792 olmak üzere toplam 169 bin 881 sefer düzenlendi.

Geçen yılın aynı döneminde havalimanından toplam 148 bin 892 uçuş icra edilirken sefer artışı 20 bin 989 olarak kayıtlara geçti.

Böylece İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yılın 9 ayında 552 bin 359 sefer gerçekleştirildi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ UÇUŞLAR AZALIYOR

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 12 bin 345, dış hatlarda 7 bin 339 toplamda 19 bin 684 sefer yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise havalimanında toplam 20 bin 970 uçuş yapılmıştı.

İstanbul'da bulunan üç havalimanından bu yılın ocak-eylül döneminde 572 bin 43, 2022 yılının aynı döneminde ise 483 bin 675 sefer düzenlendiği belirlendi.

Böylece bu yılın 9 ayındaki sefer sayısı 88 bin 368 arttı. İcra edilen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 18 artış gösterdi.