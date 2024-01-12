İstanbul için ‘gizli buzlanma’ uyarısı

Kaynak: AA
İstanbul için ‘gizli buzlanma’ uyarısı
AKOM, cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olması beklenen İstanbul'daki vatandaşları gizli buzlanmalara karşı uyardı.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, kentte yağışların cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olmasının beklendiği bilgisi verildi.

Kent genelinde cuma akşam saatlerinden itibaren yağışlar ‘hafif kar’ şeklinde etkili olmaya devam edecek.

Sıcaklıklar, pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altına inecek. 16-25 Ocak tarihlerinde ise mevsim normalleri veya normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Açıklamada, yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısı yapılarak Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Vatandaşlara, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalelerin yapılmasının önemli olduğu hatırlatıldı.

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