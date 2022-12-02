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İstanbul merkezli IŞİD operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IŞİD terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:22
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince IŞİD terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli IŞİD operasyonu
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütüne finans sağlayan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlatan jandarma ekipleri, cezaevlerinde ve sözde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine sosyal medya oluşumları vasıtasıyla yardım adı altında topladıkları parayı IŞİD silahlı terör örgütüne aktaran 14 şüpheliyi tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Tokat, Adıyaman, Mardin, Rize ve Şanlıurfa'da belirlenen şüphelilere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. 5 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(Kaynak: AA)

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